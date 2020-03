Skam France saison 6 : Arthur et la bande absents de la suite, remplacés par Lola et ses amis ?

La bande absente de la saison 6 ?

C'est ce vendredi 6 mars que FranceTV Slash a diffusé le dernier épisode de la saison 5 de Skam France. Un final très émouvant pour les fans (et les acteurs), qui semblait marquer la fin d'un énorme chapitre de la série. Alors, était-ce vraiment la dernière saison avec toute la bande habituelle composée d'Arthur, Emma, Daphné ou encore Lucas ?

C'est la question à laquelle Niels Rahou (scénariste) et David Hourrègue (réalisateur) ont répondu lors d'un live organisé sur YouTube : "Est-ce qu'on va revoir ces personnages dans la saison 6 ? La réponse est oui. (...) Les personnages que l'on aime seront toujours là, certains un petit peu plus que d'autres, c'est le jeu de chaque saison. Chaque saison c'est l'occasion de mettre en avant un personnage et dans sa périphérie d'autres personnages."

Lola et sa génération au centre de la saison 6 ?

Cependant, le duo l'a confirmé, la saison 6 sera différente. De quelle façon ? "Elle introduit une nouvelle dynamique, et qui a vu la dernière séquence s'en doute un petit peu". De quoi ainsi comprendre que Lola - la petite soeur de Daphné, sera l'héroïne centrale l'an prochain ? Pour le savoir, il faudra se montrer patient, même si la langue de bois du duo ne laisse que peu de place au doute : "Un zoom sur les secondes ? Une nouvelle génération avec Lola ? Ça me semble compliqué de répondre car on risquerait de trop en dire".

Oui, si Lola n'était pas destinée à être un élément important de la future intrigue, on imagine que les créateurs n'auraient pas hésité à le dire. D'autant plus qu'ils l'ont ensuite rappelé, "On a abordé la saison 6 comme la dernière. C'était très important que ce ne soit pas pour nous une saison parmi tant d'autres. Il s'agissait vraiment de faire comprendre aussi qu'il y avait une notion d'héritage". Et quoi de mieux que de passer le flambeau à une nouvelle génération en cours de route afin de mettre en place cet héritage ? A suivre...