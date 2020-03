Skam France saison 5 : une fin très émouvante, le dernier épisode bouleverse les fans

Ce vendredi 6 mars n'était pas uniquement marqué par le concert des Enfoirés sur TF1. Au contraire, FranceTV Slash diffusait également le dernier épisode de la saison 5 de Skam France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci nous a offert une multitude d'émotions et de séquences mémorables.

Un final magnifique pour la saison 5

Parmi celles-ci, comment ne pas parler de la toute dernière scène ? Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, il s'agit d'une séquence sans dialogue où tout passe par les regards et la présence de chacun des personnages. Installée devant une magnifique fresque imaginée par Eliott, la bande se retrouve, se rapproche et se célèbre dans un silence poignant porté par une musique sublime. On comprend alors que rien ne pourra briser cette amitié et qu'elle sera capable de survivre toutes les épreuves futures.

Un moment très fort émotionnellement que Maxence Danet-Fauvel a adoré tourner. Dans un live organisé juste après la diffusion, le comédien a notamment révélé : "Eliott ne fait pas partie du gang, il est à part. Le gang c'est celui de Lucas, Eliott a aussi sa vie à lui. Et c'était important de montrer que, un an plus tard, on retrouve ce couple et que ça y est, maintenant ils vivent ensemble. (...) Et je trouve ça génial d'avoir mis ce personnage là. Il ne s'est pas dessiné, il s'est laissé sa place en tant qu'humain à côté de sa fresque. Et on voit ce parallèle avec tous les autres. Il est un peu isolé quelque part, il est aux soirées, parfois à la ferme le week end, c'est un electron libre qui gravite autour. Je trouvais que c'était un très beau cadeau, lui faire honneur que de faire cette scène et le laisser à côté de son oeuvre".

Les fans sous le charme

Et visiblement, cette séquence et ce dernier épisode n'ont laissé aucun fan indifférent. Il suffit de faire un tour sur Twitter pour constater à quel point ce final a une nouvelle fois réussi à bouleverser tout le monde. Si le livre de cette histoire n'est pas encore terminé, une saison 6 étant déjà au programme, nombreux sont ceux à se laisser déjà envahir par la mélancolie. Car oui, la fin des aventures de ce petit gang approche doucement et cette conclusion ouvre la porte à un avenir sans eux.