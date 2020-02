Skam saison 5 : le personnage de Manon inclus au départ, "j'ai réécrit en une nuit toute la saison"

La saison 5 réécrite en urgence suite au départ de Marilyn Lima

Si Assa Sylla (Imane), Axel Auriant (Lucas), Philippine Stindel (Emma), Maxence Danet-Fauvel (Eliott), Coline Preher (Alexia), Lula Cotton-Frapier (Daphné) ou encore Robin Migné (Arthur) sont de retour dans la saison 5 de Skam France, Marilyn Lima, elle, n'est pas au casting. D'autres projets ont contraint l'actrice à quitter la série, mais saviez-vous qu'à l'origine, elle était prévue dans le scénario ?

Son départ était en quelque sorte imprévu : "La saison 5 a été écrite au départ en incluant le personnage de Manon, mais comme Marilyn Lima n'était finalement pas disponible, on a dû faire des modifications de dernière minute", explique le scénariste en chef, Niels Rahou, qui a eu "un peu plus de quatre mois et demi pour écrire deux saisons", avant de préciser : "J'ai réécrit en une nuit toute la saison en enlevant son personnage mais aussi toutes les occurrences liées à son personnage et les conséquences de ce que son personnage avait pu dire ou faire."

"Elle n'avait pas trop le choix"

Lors d'une interview accordée à PRBK, Coline Preher a réagi à l'absence de Marilyn Lima dans la saison 5 de Skam : "C'est triste forcément parce que c'est le crew depuis le début. Après, elle est partie parce qu'elle avait un autre tournage. Elle n'avait pas trop le choix. On se parle de temps en temps, mais elle est très occupée et nous aussi de notre côté."

Philippine Stindel (Emma), elle, nous a confié : "Je savais qu'elle avait d'autres projets et qu'elle était pas mal occupée. Je partais du principe qu'elle n'allait pas être beaucoup présente sur Skam étant donné que c'était au même moment. Après, on pensait qu'elle allait être un peu plus là. Finalement, les productions ne se sont pas bien arrangées."