Maxence Danet-Fauvel (Skam France) : "La relation de Lucas et Eliott va évoluer et grandir" (ITW)

Maxence Danet-Fauvel se confie sur Lucas et Eliott

Absent dans les saisons 1 et 2, Maxence Danet-Fauvel a intégré l'aventure Skam dans la saison 3 et a rapidement fait l'unanimité auprès des fans : son personnage bipolaire attachant et son couple avec Lucas les ont conquis. Cette intrigue avec Eliott et son petit ami a d'ailleurs permis à la série, adaptée de la version norvégienne, d'exploser en France et depuis, son succès ne cesse d'augmenter.

Les difficultés à laquelle ont fait face les deux adolescents ont touché les téléspectateurs, mais dans la saison 5 de Skam France centrée sur Arthur (Robin Migné), tout s'est arrangé pour eux : ils ont même décidé d'emménager ensemble. Que leur réserve la suite ? "À l'image du fait que Eliott et Lucas ont pris un appartement ensemble, leur relation va grandir et évoluer", confie Maxence Danet-Fauvel en interview avec PRBK. Trop de suspense...

"Ce serait un super challenge"

Contrairement à Emma (Philippine Stindel), Manon (Marilyn Lima), Lucas (Axel Auriant) et Arthur, Eliott, lui, n'a pas encore eu de saison centrée sur lui. Et si ça devait arriver, qu'aimerait jouer Maxence Danet-Fauvel ? "Moi, pour créer Eliott, j'ai beaucoup bossé sur la bipolarité. J'avoue que c'est un truc que j'aimerais vachement montrer en tant qu'acteur, même si ça doit être hyper éprouvant de tourner pendant trois mois... enfin d'incarner un personnage bipolaire pendant trois mois", nous explique-t-il.

L'acteur de Skam France (qui pourrait avoir des saisons 7 et 8) poursuit : "Surtout que dans Skam, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. On montre les côtés bien hard, très cool aussi, mais surtout les côtés bien durs. Ce serait un super challenge. J'aimerais bien montrer au public ce sur quoi j'ai travaillé pour créer le background de mon personnage. Je l'ai travaillé pour moi, mais je n'ai pas eu la chance de le montrer à l'écran."

