Skam France : des saisons 7 et 8 en préparation ? Les acteurs nous répondent en interview

Skam France, c'est 100 millions de vues depuis le lancement en février 2018 et 12 millions d'interactions sur YouTube et Instagram. Et alors que la série aurait pu s'arrêter après la saison 4, comme la version originale, elle a réussi à obtenir les droits de la Norvège pour poursuivre l'aventure avec une saison 5 et 6 sur France tv slash ! La saison 5, centrée sur le personnage d'Arthur (Robin Migné), est d'ailleurs en train de cartonner : elle comptabilise déjà 2 millions de vues entre les extraits et l'épisode 1. Les fans espèrent donc que Skam continue encore longtemps, mais est-ce possible ?

Une saison 7 et 8 pour Skam France ? Les acteur répondent

Eh bien, si l'on en croit la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, deux saisons supplémentaires pourraient bien être commandées prochainement : "On est en discussions pour la 7 et la 8. C'est un vrai phénomène de société qui n'est pas tellement perçu par les adultes, mais qui est majeur chez les jeunes autour de 16 ans. Skam est un vrai bouleversement éditorial", a-t-elle confié devant la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale.

PRBK a tenté d'obtenir plus d'informations à ce sujet lors des interviews avec les acteurs, Robin Migné (Arthur), Coline Preher (Alexia), Philippine Stindel (Emma), Maxence Danet-Fauvel (Eliott) et Lula Cotton-Frapier (Daphné), de Skam France. Découvrez leurs réponses dans notre diaporama.

