Skam saison 5 : "certaines personnes font l'amalgame entre toi et ton personnage"

Forte de son succès, Skam a hérité d'une saison 5, et d'une saison 6, contrairement à la version norvégienne qui est l'originale. Pour sa saison 5, à découvrir dès le 6 janvier 2020 sur France tv.slash, la série ne change pas ses habitudes : la diffusion est toujours en temps réel, vous pouvez encore suivre les personnages sur Instagram et les acteurs cultes sont de retour, sauf Marilyn Lima, aka Manon. La saison 5 est cette fois-ci centrée sur le personnage d'Arthur (Robin Migné) "dont la vie bascule soudain suite à un choc auditif". Un choc auditif dévoilé dans le teaser intrigant.

"Des gens ne comprennent pas qu'Axel et moi ne sommes pas ensemble dans la vie"

En bref, Skam France colle fortement à la réalité, ce n'est donc pas surprenant qu'elle touche autant la jeune génération. Et si beaucoup de personnes se retrouvent dans le show, certaines ont parfois du mal à différencier les acteurs, tels que Lula Cotton Frapier (Daphné), Philippine Stindel (Emma), Axel Auriant (Lucas) ou encore Assa Sylla (Imane), du personnage qu'ils jouent, comme le révèle Maxence Danet-Fauvel. L'interprète d'Eliott s'est confié à ce sujet lors de son passage à Médias en Seine : "Parfois, les gens ont tendance à faire l'amalgame entre toi et ton personnage."

L'acteur a ensuite expliqué : "Au début, on nous prend pour ce qu'on est nous lors des castings. On a des personnages qui sont assez proches de nous. La limite est parfois tangente. Des gens ne comprennent pas qu'Axel et moi ne sommes pas ensemble dans la vie, que je ne suis pas atteint de bipolarité. Même toi tu t'y perds, c'est assez sensible."