Skam saison 5 : la date de diffusion dévoilée avec un teaser intrigant

Après Emma (Philippine Stindel), Manon (Marilyn Lima), Lucas (Axel Auriant) et Imane (Assa Sylla), c'est au tour d'Arthur d'être mis en avant dans la saison 5 de Skam France. Peu d'infos sur son histoire ont été dévoilées mis à part que les nouveaux épisodes parleront "d'impuissance face à la toxicité des adultes et de handicap invisible". Les fans de la série sont impatients de retrouver toute la petite bande, mais pour quand sont prévu les retrouvailles ?

Eh bien, après des mois et des mois d'impatience, France.tv slash a enfin dévoilé la date de diffusion avec un teaser dans lequel Arthur se retrouve au plus mal lors de la soirée du nouvel an. Va-t-il apprendre qu'il a une maladie qui lui fait perdre l'ouïe ? Pour le découvrir, rendez-vous le 6 janvier sur la plateforme pour voir le premier épisode de Skam saison 5. Les autres seront ensuite diffusés tous les vendredis à 18h.

La saison 6, la dernière ?

Après la saison 5, Skam France reviendra pour une saison 6, qui a déjà été tournée. Cette saison sera-t-elle la dernière de la série de France.tv slash ? "On fait la saison 6 et on verra. Après, l'une des raisons pour lesquelles on voulait faire ces deux saisons supplémentaires, c'était aussi pour accompagner tout notre groupe de jeunes jusqu'à la Terminale et à la fin du lycée. Pour la suite, on se posera la question en temps voulu", a confié le directeur de la fiction numérique de France Télévisions, Sened Dhab, à Puremédias.