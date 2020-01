Skam France : une saison 7 et 8 en préparation ? Des discussions sont en cours

Alors que la version originale de Skam s'est arrêtée après quatre saisons, la version française, elle, a hérité d'une saison 5 ET 6. C'est ce vendredi 10 janvier 2020 que l'épisode 1 de la saison 5 sera diffusé en intégralité sur France tv.slash pour le plus grand bonheur des fans qui attendaient avec impatience le retour de Skam France. Dans cette nouvelle saison, ils vont suivre le personnage d'Arthur (Robin Migné), le pote de Lucas (Axel Auriant), Basile (Paul Scarfoglio) et Yann et le petit ami d'Alexia (Coline Preher), "dont la vie bascule suite à un choc auditif".

Une saison 7 et 8 pour Skam France ?

On ne sait pas encore quel personnage sera mis en lumière dans la saison 6 de Skam France, mais une chose est sûre, les adeptes de la série seront au rendez-vous. Et si la saison 6 était la dernière ? "On fait la saison 6 et on verra. Après, l'une des raisons pour lesquelles on voulait faire ces deux saisons supplémentaires, c'était aussi pour accompagner tout notre groupe de jeunes jusqu'à la Terminale et à la fin du lycée", a confié le directeur de la fiction numérique de France Télévisions, Sened Dhab, à Puremédias. Rassurez-vous, rien n'annonce la fin du show de France tv.slash pour autant.

D'autant plus que la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a annoncé, devant la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, que Skam France pourrait continuer avec deux saisons supplémentaires : "On est en discussions pour la 7 et la 8. C'est un vrai phénomène de société qui n'est pas tellement perçu par les adultes, mais qui est majeur chez les jeunes autour de 16 ans. Skam est un vrai bouleversement éditorial." Y a plus qu'à croiser les doigts !