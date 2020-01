Coline Preher (Skam France) : "Alexia va essayer d'aider Arthur" (Interview)

"Quand j'ai lu le scénario, j'ai vu que j'avais des scènes incroyables à jouer"

Alexia fait partie du crew depuis le début de Skam France, qui pourrait avoir des saisons 7 et 8, sur France tv.slash, mais, contrairement à ses copines Emma (Philippine Stindel), Daphné (Lula Cotton-Frapier), Imane (Assa Sylla) et Manon (Marilyn Lima), elle a toujours été un peu plus en retrait.

Eh bien, ce n'est plus le cas dans la saison 5 de Skam puisqu'elle est plus mise en avant au vu de l'intrigue sur son petit ami Arthur (Robin Migné) : "Ça m'a touchée. J'ai remercié David (Hourrègue, le réalisateur, ndlr) mille fois de me faire confiance. Quand j'ai lu le scénario, j'ai vu que j'avais des scènes incroyables à jouer. Des choses que je n'avais jamais jouées", explique Coline Preher en interview avec PRBK avant d'ajouter que c'était une fierté pour elle de défendre la surdité à l'écran.

"Alexia et Arthur sont amoureux, mais sont aussi très amis"

La jeune actrice, qui a participé à The Voice Kids en 2015, se confie ensuite sur l'évolution de la relation entre Arthur et Alexia : "Je pense qu'Alexia est une jeune fille très empathique qui se met beaucoup à la place des autres. Elle va essayer d'aider Arthur. Elle a vécu beaucoup de choses qui font qu'elle a cette empathie (...) Leur relation est forte. Ils sont amoureux, mais ils sont aussi très amis. Je pense que c'est surtout cette relation, cette connexion entre eux aussi fusionnelle, qui fait qu'elle va vraiment être là pour lui."

Et concernant le départ de Marilyn Lima (Manon) avant la saison 5 de Skam France, qu'en pense Coline Preher ? "C'est triste forcément parce que c'est le crew depuis le début. Après, elle est partie parce qu'elle avait un autre tournage. Elle n'avait pas trop le choix. On se parle de temps en temps, mais elle est très occupée et nous aussi de notre côté."

