Skam saison 5 : comment les musiques de la bande originale sont-elles choisies ?

La bande originale est un élément souvent important dans les films ou les séries. Si parfois, elle ne colle pas spécialement aux images ou à l'histoire, ce n'est pas le cas dans Skam France. David Hourrègue, le réalisateur, et son équipe font toujours en sorte de choisir des sons en accord avec le thème abordé dans les saisons (le cyberharcèlement, la religion, l'homosexualité, la confiance en soi et le handicap invisible).

C'est donc pour ça qu'ils sont pensés "depuis le départ" : "Des labels m'envoient des centaines de musiques autour de ces thèmes. Je passe ensuite des journées à me balader en les écoutant. Celles qui me restent en tête au bout d'un mois ou deux, je les fais écouter à mes enfants et s'ils sont emportés aussi, je les garde", explique Benoît Auriol, le directeur de production de Skam, dans une interview accordée à 20 minutes.

Benoît Auriol confie ensuite que la saison 5 de Skam France, centrée sur Arthur, a été challenge comparé aux autres puisque elle n'existe pas dans la version originale : "On est attendu au tournant parce qu'on est les premiers à faire ça. On a été les premiers à adapter, beaucoup ont suivi. On est les premiers à lancer de nouvelles saisons. On a un train d'avance sur tout le monde, c'est une bonne pression parce qu'on a envie de taper fort." L'équipe n'a pas fini de frapper fort puisque une saison 6 sera prochainement diffusée et Skam France pourrait bien hériter d'une saison 7 et 8.