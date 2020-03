Skam France saison 6 : Eliott sera plus présent dans la suite

En septembre 2019, on apprenait qu'en plus de la saison 5 centrée sur Arthur (Robin Migné), Skam France aurait bien droit à une sixième saison. Le tournage a déjà eu lieu mais ces futurs épisodes restent encore un mystère. Mais plus pour très longtemps si on en croit Maxence Danet-Fauvel aka Eliott.

Eliott plus présent dans les futurs épisodes

L'acteur qui était au centre de la saison 3 avec l'histoire d'amour entre Eliott et Lucas (Axel Auriant) a donné un indice sur la saison 6 de Skam France. Interrogé par Allociné dans les coulisses de la série Grand Hôtel où il jouera en compagnie de Carole Bouquet, Victor Meutelet ou encore Solène Herbert, Maxence Danet-Fauvel a dévoilé qu'après avoir été en retrait dans la saison 5, il sera plus présent dans la saison 6 de la série de France.tv Slash. "J'aurai une partition bien plus intéressante et bien plus importante dans la saison 6" a prévenu l'acteur, sans en dire plus sur ce qui nous attend.

Qui sera le héros de la saison 6 de Skam France ?

Pour l'instant, on ne sait toujours pas quel personnage sera au centre de la saison 6. Nos confrères d'Allociné évoquent la possibilité que ce soit Idriss (Moussa Sylla) qui soit mis en avant dans les futurs épisodes mais aucune annonce n'a été faite pour le moment. Mais on vous rassure, nous aurons bientôt plus d'infos sur ce qui nous attend dans la suite."Le dernier épisode de la saison 5 est diffusé vendredi et normalement la dernière séquence doit donner un indice sur la saison 6" a prévenu Maxence Danet-Fauvel. En plus de cette saison 6, France Télévisions a récemment expliqué être "en discussions" pour des saisons 7 et 8 de la série.