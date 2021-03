Mon amie Adèle : une saison 2 possible ? L'auteure s'exprime

Après les succès de Lupin et de La Chronique des Bridgerton, de nouvelles séries font kiffer les abonnés de Netflix en ce début mars. Sur la plateforme, on a pu découvrir la série allemande Tribes of Europa prévue pour durer 8 ou 9 saisons, Ginny et Georgia qui pourrait bien avoir une suite ou encore Mon amie Adèle. Cette série britannique raconte l'histoire de Louise qui va se rapprocher de son patron, David, et devenir amie avec l'inquiétante femme de ce dernier, Adèle. La saison 1 ne compte que 6 épisodes et on se demande forcément si une suite est prévue.

L'auteure de Mon amie Adèle parle de la suite

Malheureusement, rien n'est moins sûr... Avant d'être une série, Mon amie Adèle est un roman écrit par Sarah Pinborough et publié en 2017. L'auteure était investie dans cette adaptation en série qui est d'ailleurs assez fidèle au roman, y compris la fin choc. Alors, une saison 2 est-elle en préparation ? "Pas que je sache" a expliqué l'auteure à Express.co.uk dans une interview. Elle ne ferme cependant pas totalement la porte : "Je serais intéressée de voir où ils amènent la suite car c'est une fin assez fermée. Mais si ça fonctionne bien, qui sait..." a-t-elle ajouté.

Vous l'aurez compris, Mon amie Adèle n'a à l'origine pas été prévue pour avoir une suite. D'autant plus qu'elle est promue comme une "mini-série" dont l'histoire est donc close après une poignée d'épisodes. Mais le succès de la série peut-elle faire changer Netflix d'avis ? Rappelons que la plateforme a décidé de ne pas donner de saison 2 à la série Le Jeu de la Dame qui est elle aussi mini-série et qui a pourtant été un énorme succès dans le monde. Il faudra donc patienter pour en savoir plus mais ça ne sent pas très bon pour un retour des personnages.