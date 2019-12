Adam Driver, Daisy Ridley, Oscar Isaac... avec qui les stars de Star Wars sont-ils en couple ?

Ceux qui sont très discrets

Certains acteurs ont décidé de ne pas trop en dévoiler sur leur vie amoureuse. C'est notamment le cas de John Boyega (Finn) et de Kelly Marie Tran (Rose). Une rumeur les disait en couple mais les deux acteurs n'ont jamais confirmé et n'ont d'ailleurs pas évoqué leur vie privée dans la presse. Domnhall Gleeson qui joue Hux est lui aussi resté très discret sur ses histoires de coeur. On ne sait pas non plus si Naomi Ackie qui joue Jannah est en couple ou célibataire.