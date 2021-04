Qui a tué Sara ? saison 2 : nos 7 théories pour la suite de la série Netflix

Alex Guzmán va découvrir que sa soeur Sara était folle

Attention spoilers dans cet article ! Comme vous le savez, c'est officiel, Qui a tué Sara ? aura une saison 2. Et alors que Netflix a dévoilé la date de sortie de la saison 2 de la série, à savoir le 19 mai 2021, on a déjà des petites idées sur ce qui nous attend dans la suite grâce au teaser final, dévoilé après le dernier épisode de la saison 1. Il s'agit d'ailleurs du teaser vidéo qui a annoncé l'arrivée prochaine de la deuxième saison.

Et parmi les théories qui semblent possibles après visionnage des images, il y a celle où Alex Guzmán (Manolo Cardona) découvre que sa soeur Sara (Ximena Lamadrid) était folle. Car après avoir trouvé son journal intime, il a déniché un autre journal de sa soeur, qui était lui très bien caché, et dans lequel il va se rendre compte qu'il ne la connaissait pas si bien que ça. Elle était visiblement déséquilibrée, fragile et même dangereuse... La saison 2 devrait donc se concentrer davantage sur le personnalité de Sara, sa folie et son passé, histoire de mieux connaître celle qui a été assassinée et dont on sait peu de choses.