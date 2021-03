Qui a tué Sara ? saison 2 : voilà ce qui nous attend dans la suite, grâce au teaser final

Qui a tué Sara ? saison 2 : Sara folle et dangereuse ?

Attention spoilers ! Après les succès de Sky Rojo par les créateurs de La Casa de Papel, Ginny & Georgia dont la saison 2 est espérée ou encore Mon amie Adèle dont les fans ont déjà des théories pour la possible suite, c'est Qui a tué Sara ? qui cartonne. La série mexicaine intitulée ¿Quién Mató a Sara? en VO est dans le top 10 Netflix. Et les abonnés de la plateforme ont été ravis pour ceux qui ont vu tous les épisodes. En effet, à la fin de l'épisode 10, alias le dernier épisode de la saison 1, appelé "Deux tombes", il y a un teaser vidéo sur la saison 2.

Eh oui, Qui a tué Sara ? aura une saison 2 et on sait déjà ce qui nous attend grâce à cette vidéo. Le teaser prévient "Dans la prochaine saison", avant de montrer Alex Guzmán (Manolo Cardona) qui va voir un médecin et lui demande : "Docteur, j'ai vraiment besoin de savoir qui était Sara". Car pour rappel, il a découvert un autre journal intime de sa soeur Sara (Ximena Lamadrid), qui était caché dans sa chambre, et dans lequel elle se demande si elle est folle.

Puis, toujours dans ces images inédites, Elisa (Carolina Miranda) confie : "Sara était plus dangereuse qu'on le croyait". On voit alors Sara en train de faire une crise dans sa chambre, où elle casse tout, puis plus tard dans le teaser, elle se frappe la tête contre un miroir jusqu'au sang.

Un autre coupable pour le meurtre de Sara ?

A la fin de la saison 1 de la série Netflix, on découvre que c'est Mariana Toledo de Lazcano (Claudia Ramírez) qui a décidé de faire tuer Sara. Elle a demandé à Elroy (Héctor Jiménez) de trafiquer le parachute en coupant des lanières. C'est donc Elroy qui aurait tué Sara, à la demande de Mariana. Sauf que dans le teaser de la saison 2, Alex se demande encore "Qui a tué Sara ?". Alors s'agissait-il d'une nouvelle fausse piste ? Ou n'est-il toujours pas au courant ?

Qui est le squelette et Sara est-elle la meurtrière ?

Sara n'est pas la seule mort de la saison 1, il y a notamment aussi des prostituées du casino de César Lazcano ou encore le comptable de ce dernier. Et dans l'épisode final, Alex trouve encore un nouveau cadavre : il déterre un squelette dans son jardin. Il se demande alors : "Qui est la personne enterrée dans mon jardin ?" et espère avoir la réponse avant la police. D'autant plus que c'est grâce au journal intime de Sara qu'il trouve ce corps. Sara a-t-elle tué quelqu'un ? Est-ce que c'est elle qui a tué cette personne ? Ou était-elle témoin ?

Alex et Elisa toujours en couple

Les abonnés Netflix seront aussi contents de voir que visiblement, la relation entre Alex et Elisa continue. Les deux amoureux vont continuer d'enquêter ensemble tout en vivant leur histoire d'amour. En revanche, on ne sait pas ce qui va advenir de la vie amoureuse de Chema (Eugenio Siller) : Lorenzo (Luis Roberto Guzmán) reviendra-t-il pour élever leur enfant ? Ou est-ce une rupture définitive ?