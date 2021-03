Mon amie Adèle saison 2 : 5 théories sur la suite de la série Netflix

La théorie du pigeon avec Louise, qui serait toujours en vie

Mon amie Adèle (Behind Her Eyes en VO) est une série Netflix inspirée du livre éponyme de Sarah Pinborough, à lire d'urgence. Et alors que les fans ont été nombreux à suivre les histoires d'Adèle (Eve Hewson), Louise (Simona Brown), David (Tom Bateman), Rob (Robert Aramayo), la série étant dans le top 10 Netflix depuis sa sortie, ils espèrent une saison 2.

Après avoir été nombreux à réagir au twist final, comme les acteurs qui ont donné leur avis, beaucoup de fans ont donné leurs théories sur Twitter et sur Reddit, sur la possible suite de Mon amie Adèle. Et tous ont évoqué la théorie du pigeon. A la fin de l'épisode 6, un pigeon avec une trace verte, qui est la couleur de la projection astrale de Louise (celle de Rob est bleue et celle d'Adèle rose), apparaît. Selon eux, Louise serait donc vivante, elle aurait réussi à mettre son âme dans le pigeon. Dans la possible saison 2, elle serait donc prête à sauver son fils Adam (Tyler Howitt) du danger qui le guette.