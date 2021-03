8 romans qui ont inspiré une série de Netflix à lire d'urgence

Bonus : des mangas et des comics

Alors quand on parle de comics et de Netflix, on pense direct à Riverdale. Sauf que la série adaptée d'Archie Comics a commencé sur la CW. En revanche, Les Nouvelles aventures de Sabrina est bel est bien une adaptation signée Netflix. L'intrigue du show avec Kiernan Shipka est basé sur Sabrina, l'apprentie sorcière de l'éditeur Archie Comics, et plus précisément sur son spin-off horrifique Chilling Adventures of Sabrina. De quoi prolonger le teen drama et les frissons en se plongeant dans cette lecture ensorcelante.

Umbrella Academy aussi, était une bande dessinée avant d'être une série. La BD sur la famille Hargreeves a été écrite par Gerard Way et dessinée par Gabriel Bá. Et vous aurez de quoi lire là aussi, car il existe 3 séries limitées : Umbrella Academy : La Suite apocalyptique (publiée entre 2007 et 2008), Umbrella Academy : Dallas (dévoilée en 2008) et Umbrella Academy : Hôtel Oblivion (sortie entre 2018 et 2019). Une 4ème série de comics serait en cours de développement.

Warrior Nun est également tirée d'une série de comics. Son nom ? Warrior Nun Areala. Une série de BD de Ben Dunn, éditée par Antarctic Press. Le premier volume était sorti en 1994. En revanche, attendez-vous à être surpris par les dessins de la BD qui sont très sexy, avec des nonnes guerrières particulièrement dévêtues.

Outre les comics, les mangas ont eux aussi beaucoup inspiré Netflix. La preuve avec Alice in Borderland. Elle a été adapté d'un shōnen manga d'Haro Asō prépublié entre 2010 et 2016 dans les magazines Shōnen Sunday Super, puis Weekly Shōnen Sunday. Et si vous avez envie d'en apprendre davantage sur ce monde post-apocalyptique violent, vous pouvez aussi lire les deux séries dérivées, indépendantes de l'oeuvre principale : Alice on Border Road (sortie dans le Monthly Sunday Gene-X entre 2015 et 2018) et Alice in Borderland Retry (publiée entre 2020 et janvier 2021 dans le Weekly Shōnen Sunday).