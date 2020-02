The Witcher saison 2 : une héroïne "sadique" en approche, Ciri en danger ?

Une nouvelle héroïne sadique en approche

Il faudra attendre 2021 pour découvrir la saison 2 de The Witcher, mais la suite de la série de Netflix est déjà entrée en production. Il y a quelques semaines, Lauren Schmidt Hissrich (la créatrice) assurait qu'elle et son équipe étaient en train de corriger les erreurs des premiers épisodes. Aujourd'hui, on apprend qu'une nouvelle actrice vient de rejoindre le casting.

C'est Deadline qui révèle l'information, Carmel Laniado (actuellement au cinéma dans le film Dr. Dolittle) a en effet été choisie pour incarner Violet, "une jeune fille joyeuse et fantaisiste en apparence, qui cache surtout une personnalité bien plus intelligente et sadique". Et à priori, elle sera dans "3 épisodes au minimum".

Ciri en danger ?

Une description particulièrement prometteuse qui nous interroge. Quel rôle aura-t-elle dans l'histoire ? Quelles conséquences va-t-elle apporter ? Doit-on craindre le pire pour nos héros ? Des questions sans réponses à l'heure actuelle, même si Cinemablend a une petite théorie à son sujet.

Le site américain le rappelle, cette saison 2 continuera d'explorer le livre Le Sang des Elfes (Tome 1) écrit par Andrzej Sapkowski. Or, dans ce livre, Geralt - désormais aux côtés de Ciri, réalise que sa vie de Sorceleur n'est pas idéale pour une adolescente et l'envoie donc dans un temple afin d'étudier. Un "lieu dans lequel elle vit et apprend auprès d'autres filles de son âge" d'après le site, et dans lequel elle pourrait faire la rencontre de Violet. Vous aussi vous le sentez venir le harcèlement scolaire sur Ciri ?