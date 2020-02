The Witcher saison 2 : les défauts de la saison 1 supprimés, une suite différente des livres

"On recommence de zéro"

La saison 1 de The Witcher, dévoilée en décembre dernier, a peut-être été un carton sur Netflix, mais ne comptez pas sur Lauren Schmidt Hissrich - la showrunneuse, pour se reposer sur ses acquis. Au contraire, elle l'a confié dans le podcast "The Writer Experience", elle et son équipe comptent bien profiter des retours des fans pour améliorer la série.

Consciente que tous les choix créatifs n'ont pas convaincu tout le monde - la chronologie des épisodes en a par exemple dérouté certains, Lauren Schmidt Hissrich a promis un vrai travail de fond pour satisfaire le plus grand nombre l'an prochain : "La saison 2 est très enthousiasmante. C'est une chance de regarder nos erreurs qui ont été faites en saison 1 et d'améliorer tout ça, de raconter des histoires d'une meilleure façon, d'améliorer certaines choses. On regarde ce qui n'a pas marché et on s'en débarrasse. On recommence de zéro".

La série n'est pas faite pour coller aux livres

Cependant, la showrunneuse l'a rappelé, il est inutile de s'attendre à voir la série devenir une copie conforme des romans, "On a ces livres, on a cet incroyable matériel d'origine, et on va tenter de rester le plus proche possible, mais on se doit aussi de faire des changements car on n'écrit pas un livre mais une série et il faut que ça colle à ce média." Ainsi, malgré l'ajout de quelques détails mineurs qui pouvaient faire défaut en saison 1, "l'armure de Nilfgaard sera totalement différente", la saison 2 n'aura jamais pour objectif de délivrer à 100% ce que les fans connaissent déjà.

"Quand j'ai rencontré Andrzej Sapkowski [l'auteur], ce dont on parlait beaucoup était le ton des livres, la tension dans les livres, mais pas forcément de la couleur spécifique des cheveux d'un personnage ou de ce qu'il dit à tel moment. C'était plus la mise en perspective de ce monde, qu'on le comprenne, qu'il considérait comme important" a-t-elle ensuite ajouté.

Une série qui se fait sa propre place

Dès lors, maintenant que cet univers si particulier est mis en place, Lauren Schmidt Hissrich compte profiter des prochains épisodes pour "s'accorder la possibilité de compléter quelques vides laissés dans les livres ou réadapter l'oeuvre".

Comment ? En réécrivant des situations, "Certains personnages ont des monologues de 10 pages dans les livres, ce qui ne fonctionne pas du tout à l'écran. Donc comment préserver l'essence de ces monologues en créant des dialogues pour ça ?", ou en faisant de la place pour de nouvelles choses, "Quand on regarde ces livres on s'interroge 'Quelle est la meilleure aventure possible ?', 'La plus puissante', 'Celle que les fans vont adorer ?'. Mais on pense aussi aux histoires qui feront sens pour des nouveaux héros qui feront leurs débuts dans ce monde."

2021 c'est encore loin, mais on est déjà hypé.