The Witcher saison 2 : un détail critiqué, mais corrigé dans la suite

La saison 1 de The Witcher, mise en ligne le 20 décembre 2019 sur Netflix, a fait un énorme carton ! En un mois, elle a été regardé par 76 millions d'utilisateurs : "The Witcher est la plus grosse saison 1 pour une série télé de l'histoire", a annoncé la plateforme. La showrunner et Netflix étaient d'ailleurs sûrs de son succès puisque The Witcher a été renouvelée pour une saison 2 avant même la diffusion de la première saison, mais que nous réserve cette suite, qui sera plus facile à suivre ? Les premières infos sont déjà tombées alors qu'elle ne devrait être disponible qu'en 2021. On ne va pas se plaindre hein !

"C'est la chance de revenir sur les erreurs faites dans la saison 1"

Durant un récent podcast avec Writer Experience, Lauren Hissrich a dévoilé que son équipe et elle vont prendre le soin de modifier un détail, qui a pas mal dérangé, pour la saison 2 de The Witcher avec Henry Cavill (Geralt), Freya Allen (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer). Quel est-il ? L'armure "ridée" des Nilfgaardiens, très différente de celle du jeu vidéo.

Très critiqué sur la Toile, l'uniforme va être retravailler, pour correspondre plus aux attentes des fans, comme l'explique la showrunner : "J'ai appris beaucoup de chose avec The Witcher (...) La saison 2 est excitante. C'est la chance de revenir sur les erreurs faites dans la saison 1 et de faire mieux, de raconter les histoires mieux, d'améliorer des choses, de voir ce qui n'a pas fonctionné, de nous en débarrasser et de recommencer. L'armure Nilfgaardienne sera totalement différente. On a cette opportunité de revenir en arrière et de changer le tir si on le souhaite."