The Witcher saison 2 : qu'est-il arrivé à Yennefer après la bataille de Sodden ? La créatrice répond

Une magie mortelle

La fin de la saison 1 de The Witcher était particulièrement épique. Là où Daenerys de Game of Thrones avait besoin de ses dragons pour brûler tout le monde, Yennefer mettait à profit sa colère et ses pouvoirs pour protéger une partie du royaume. Malheureusement pour nous (et pour Geralt), la sorcière incarnée par Anya Chalotra disparaissait ensuite à la fin de son acte héroïque.

Yennefer est-elle morte ? S'est-elle sacrifiée durant la bataille ? Lauren Schmidt Hissrich - la showrunner de la série, l'a rappelé sur Reddit, la magie n'est jamais sans conséquence dans ce monde : "On tente toujours de garder un 'coût' à l'utilisation de la magie pour éviter qu'elle ne soit la solution facile en toute circonstance. Concernant la bataille de Sodden, les Nilfgaardiens utilisent de la magie de feu - en créant du feu à partir de rien, littéralement avec le chaos qui règne en eux - ce qui marque ici leur ultime sacrifice pour leur royaume."

La nouvelle quête de Geralt

Cependant, bonne nouvelle, si Yennefer est carrément passée à un stade supérieur niveau puissance durant cet affrontement, l'héroïne ne serait pas concernée par cet aspect de sacrifice. Lauren Schmidt Hissrich l'a ensuite précisé, elle est en effet à moitié Elfe. Cela signifie donc que son utilisation de la magie provient de ses origines et non de son corps, "Elle ne crée pas la magie, elle l'exploite simplement. Néanmoins, ça l'a suffisamment affaiblie pour qu'elle en vienne à disparaître".

Par conséquent, Yennefer n'est pas morte mais s'est simplement volatilisée. Où ça ? Ciri pourrait bien être la clé de ce mystère. Souvenez-vous, alors même que la jeune fille rencontrait Geralt pour la première fois dans la forêt lors des ultimes secondes de la saison 1, elle lui demandait "Qui est Yennefer ?". Aussi, il y a fort à parier que la sorcière se soit indirectement liée à Ciri avant de disparaître et que le duo profite de la saison 2, attendue pour 2021, pour la chercher.