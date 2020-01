The Witcher : les cris de Ciri sont-ils faux ? Freya Allan répond

"Tous les cris sont les miens"

Si la série The Witcher laisse sceptiques quelques personnes, elle remporte quand même un immense succès et a totalement relancé les ventes du jeu vidéo : il est d'ailleurs en rupture de stock dans certains magasins. Netflix a donc encore réussi son pari avec cette adaptation portée par Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri). Il faut dire que les acteurs jouent parfaitement leur rôle, mais on retient surtout la performance de Freya Allan, âgée de seulement 18 ans.

Elle s'est d'ailleurs pleinement investie dans son rôle puisqu'elle a réalisé elle-même les cris très aigus qui déclenchent les pouvoirs de la princesse Ciri : "J'ai tout fait. Tous les cris sont les miens. Je me souviens que, lors des répétitions le premier jour de tournage, le réalisateur est venu vers moi et m'a dit 'on aurait dû tourner une scène' (...) Ma gorge était très douloureuse à la fin, mais c'était assez amusant", raconte Freya Allan dans une interview accordée à Comic Book. Si on s'attendait à ça...

Pas de doublure, merci

La jeune actrice n'est pas la seule à avoir donné de sa personne pour la série The Witcher, déjà renouvelée pour une saison 2. Anya Chalotra, elle, a refusé d'utiliser une doublure pour les scènes de sexe de Yennefer : "J'ai uniquement utilisé une doublure pour la toute première scène de sexe. J'ai rapidement réalisé avec cette scène que je n'étais pas à l'aise avec l'idée que quelqu'un d'autre incarne Yennefer (...) Je trouvais difficile d'assister à ça", a-t-elle expliqué à Metro.