Toujours là pour toi (Firefly Lane) : une saison 2 pour la série Netflix ? Katherine Heigl répond

Katherine Heigl (Tully Hart) espère une saison 2 pour Toujours là pour toi

A peine sortie et Toujours là pour toi (Firefly Lane en VO) est déjà numéro 2 dans le top 10 Netflix. Un succès qui pourrait pousser Netflix à renouveler la série. Au casting du show, on retrouve notamment Katherine Heigl (connue pour ses rôles dans les séries Roswell, Grey's Anatomy où elle jouait Izzie, Suits : Avocats sur mesure et dans les comédies L'Abominable Vérité, En cloque, mode d'emploi, Bébé mode d'emploi, 27 robes, Happy New Year ou encore dans le film d'action Kiss and Kill) et Sarah Chalke (qui a joué dans les séries Roseanne, Scrubs, How I Met Your Mother et dans quelques épisodes de Cougar Town et dans un épisode de Grey's Anatomy).

Katherine Heigl y incarne Tully Hart, une star de la télé à la vie amoureuse compliquée et au passé douloureux. Sa seule longue relation, c'est celle avec sa meilleure amie Kate Mularkey, interprétée par Sarah Chalke, qui de son côté est une mère de famille en plein divorce. Une amitié qu'on suit sur 30 ans, à différentes époques de leurs vies.

Et certains abonnés Netflix ont déjà binge-watché les 10 épisodes de la saison 1 et espèrent une saison 2. Surtout après un gros cliffhanger dans le final. Mais la série aura-t-elle pour autant une saison 2 ? La star de Toujours là pour toi a avoué être partante pour une suite, tout autant que les téléspectateurs. Interrogée par le Washington Post, Katherine Heigl a confié : "Je croise les doigts, les orteils, et tout ce que je peux croiser pour que ma série dure au moins 3 saisons". L'actrice qui a récemment avoué qu'elle avait eu des pensées suicidaires après son départ de Grey's Anatomy espère donc que Firefly Lane aura non seulement une saison 2 mais aussi une saison 3.

Ben Lawson (Johnny Ryan) pense aussi qu'une saison 2 est possible : "Il y a encore beaucoup à faire"

En plus du succès sur Netflix, du cliffhanger et de l'envie de Katherine Heigl de revenir pour une saison 2, Toujours là pour toi est une série basée sur les romans de Kristin Hannah. Et la saison 1 représentant seulement une partie du premier tome des romans, cela signifie que les scénaristes ont encore beaucoup d'intrigues à raconter.

Ben Lawson qui joue Johnny Ryan, le mari de Kate, a d'ailleurs assuré à OprahMag.com : "Il y a encore beaucoup à faire, rien qu'avec encore le premier roman". En plus, "il y a aussi une suite" au premier livre, "donc nous espérons que le public s'y intéressera et que nous pourrons continuer" a-t-il précisé. Ce qui fait donc deux des acteurs du casting de la série qui sont prêts à reprendre leurs rôles pour une possible saison 2. Mais pour l'instant, Netflix n'a pas encore renouvelé Toujours là pour toi. Il va donc falloir attendre avant de savoir si une suite sera tournée.