Grey's Anatomy : Katherine Heigl réagit au twist sur Alex et Izzie

Dans la saison 16 de Grey's Anatomy, Justin Chambers a quitté la série et l'explication de son départ n'a pas vraiment plu aux fans. Et pour cause : le médecin quittait Seattle et sa femme Jo pour retrouver... son ex Izzie qui a eu des jumeaux de lui sans lui dire. Des retrouvailles qui n'ont pas été filmées mais expliquées en voix-off. Si vous n'avez pas kiffé ce twist, sachez que Katherine Heigl n'est pas non plus très fans de l'idée.