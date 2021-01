Katherine Heigl (Grey's Anatomy) : pensées suicidaires & antidépresseurs, son départ l'a traumatisée

Découverte par le grand public grâce à son rôle d'Izzie dans Grey's Anatomy, Katherine Heigl a énormément souffert lors de son départ de la série en 2010. Alors que la comédienne souhaitait permettre à sa carrière de prendre un nouvel envol et ne se visualisait plus vraiment dans les histoires de la fiction médicale, elle s'est soudainement retrouvée au coeur de violentes critiques dans la presse et de la part des fans.

Katherine Heigl en colère face aux critiques

A l'occasion d'une interview accordée au Washington Post, l'actrice est notamment revenue sur cette période extrêmement compliquée à vivre. "J'ai pu dire des choses qui ne plaisaient pas, mais ça s'est rapidement accentué en 'Elle n'a aucune reconnaissance'. Puis c'est ensuite devenu 'Elle est difficile'. Et de là ça a escaladé en 'Elle n'est pas professionnelle'", a-t-elle rappelé.

Une réécriture disproportionnée et mensongère, "C'est quoi la définition de difficile ? Quelqu'un qui a une opinion différente de la vôtre ?" , qu'elle ne digère toujours pas aujourd'hui, "J'ai maintenant 42 ans et ça me met en colère".

Pensées suicidaires et antidépresseurs pour l'actrice

Il faut dire que les articles dans la presse et les critiques sur Internet ne sont pas restés sans conséquences. Katherine Heigl l'a au contraire confessé, toute cette situation l'a totalement déstabilisée et lui a fait perdre ses repères, "On m'a rapidement dit de la fermer. Et plus je disais que j'étais désolée, plus ils voulaient d'excuses. J'avais toujours peur de faire quelque chose de travers, j'avais le sentiment d'avoir réellement commis quelque chose d'horrible".

Sans surprise, tout ceci a donc dangereusement joué avec sa santé. La comédienne ne l'a pas caché, elle a commencé à avoir des pensées suicidaires, "J'ai demandé à ma mère et à mon mari de me trouver un endroit où aller afin d'obtenir de l'aide, car j'en venais à me dire qu'il valait mieux que je sois morte. Je n'avais pas réalisé à quel point l'anxiété était présente dans ma vie jusqu'à ce que ça aille tellement mal que j'aie eu besoin de chercher de l'aide." Et visiblement, même encore aujourd'hui, les séquelles sont toujours présentes, "Vous pouvez faire beaucoup de travail intérieur sur vous-même, mais je suis une grande fan de Zoloft, un anti-dépresseur".

L'occasion de rappeler que le cyberharcèlement est dangereux et a un réel impact, qu'il soit lancé à l'encontre de célébrités ou d'inconnus.