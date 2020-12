Alice in Borderland saison 2 : Netflix confirme la suite de la série !

Une bonne nouvelle puisque la saison 1 se terminait sur une révélation au sujet de l'identité de la personne derrière les jeux et par la promesse d'une toute nouvelle phase. Pour ceux qui ne le savent pas, le manga Alice in Borderland (publié entre 2011 et 2016 au Japon) compte 64 chapitres et la saison 1 en représente 31. Il y a donc encore de quoi faire ! Alice in Borderland a aussi eu droit à deux spin-off, Alice on Border Road (publié entre 2015 et 2018) et Alice in Borderland Retry qui a débuté en octobre 2020.

La date de sortie révélée dans l'épisode 8 ?

Alors, quand la saison 2 d'Alice in Borderland sera-t-elle dispo sur Netflix ? La plateforme n'a évidemment pas encore donné de date mais certains fans très attentifs ont pu remarquer plusieurs indices sur la possible date de diffusion. A la fin de l'épisode 8, plusieurs dates liées à l'été 2021 étaient montrées (et même sous-titrées pour ceux qui regardent en VOST). La suite arrivera-t-elle pendant l'été ? Réponse prochainement !

En attendant, vous pouvez toujours en découvrir plus sur le casting avec notre zoom sur les acteurs d'Alice in Borderland.