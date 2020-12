Alice in Borderland : qui sont les acteurs de la série japonaise qui cartonne sur Netflix ?

En ce mois de décembre, il y a de quoi se divertir sur Netflix. En plus d'Après toi, le chaos et de Tiny Pretty Things, c'est une série japonaise qui scotche les abonnés : Alice in Borderland. Dans le show, on suit trois amis qui vont se retrouver dans un Tokyo vidé de ses habitants. Pour survivre, ils doivent prendre part à des jeux mortels et dangereux afin de gagner des visas leur permettant de rester en vie quelques jours supplémentaires. Une série parfois violente, mais complètement addictive basée sur un manga. Alors qu'une saison 2 n'est pas encore officielle mais pourrait bien voir le jour, on vous parle de ceux qui incarnent les héros - ou les méchants - de la série.

Kento Yamazaki (Arisu)

Arisu est le héros principal d'Alice in Borderland. Le personnage a abandonné ses études et passe ses journées devant les jeux-vidéo avant d'être transporté en plein cauchemar. Son interprète, Kento Yamazaki, a 26 ans. Né dans un famille modeste, il rêvait de devenir joueur de footballeur avant de devenir acteur. Il a débuté en tant que mannequin et a commencé sa carrière devant les caméras en 2010. Il a joué à la fois au cinéma et à la télévision notamment dans l'adaptation du manga Death Note où il jouait L. Récemment, il a aussi tenu le rôle principal du remake japonais de la série coréenne Good Doctor (qui a inspiré la série américaine avec Freddie Highmore), rôle pour lequel il a remporté l'équivalent d'un Emmy Awards du meilleur acteur.