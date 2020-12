Demon Slayer, L'Attaque des Titans, Sayonara Miniskirt... les mangas à offrir/commander à Noël

Le manga à rattraper d'urgence : L'Attaque des titans (Pika Edition)

Mangaka : Hajime Isayama

Tomes : 32 (en cours)

De quoi ça parle ? Dans cette dystopie, l'humanité est décimée depuis l'apparition de Titans, des créatures géantes apparues de façon mystérieuse sur Terre, aux capacités différentes les uns les autres et à l'ambition inconnue, si ce n'est celle de manger les humains. Face à cette menace, l'humanité - pendant près de 100 ans, s'est réinventée en s'abritant derrière de gigantesques murs et en s'organisant afin de se défendre de façon efficace et retrouver un semblant de vie normale. Mais quand un Titan colossal, bien plus puissant, imposant et dangereux que les autres débarque, c'est le chaos qui se réveille avec lui.

Pourquoi il faut craquer : C'est en 2021 que l'oeuvre prendra fin au Japon pour ce qui devrait être un événement incroyable ponctué de révélations folles et de scènes ultimes incroyables. Car L'Attaque des titans, au fil de son récit, a su dépasser toute nos attentes. De par son style graphique original, sa mise en scène horrifique jouissive et sa maîtrise des twists, ce manga s'est progressivement révélé être bien plus qu'un simple manga d'action et s'est mué en critique fascinante de notre société. Badass et brillant, que demander de mieux ?