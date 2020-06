Your Name : un remake américan en live-action en préparation, premières infos dévoilées

Sorti en 2016 au cinéma, Your Name - le film d'animation signé Makoto Shinkai, est rapidement devenu l'un des plus gros succès de tous les temps au Japon. Porté par une histoire forte et émouvante (deux étudiants qui ne se connaissent pas se réveillent un jour dans le corps de l'autre et découvrent des vies différentes), une réalisation inventive et une musique puissante, Your Name a bouleversé les spectateurs au point d'acquérir unanimement un statut d'oeuvre culte.

Your Name remaké aux USA

Et forcément, comme c'est le cas à chaque fois, un tel plébiscite n'est pas passé inaperçu et a tapé dans l'oeil d'Hollywood. Ainsi, on l'a récemment appris, le film d'animation va prochainement avoir le droit à son propre remake américain en live-action produit par J.J. Abrams (Star Wars 9) et réalisé par Marc Webb (Saga The Amazing Spider-Man).

Au programme ? Peu de détails sont encore connus sur ce projet, mais on sait déjà que cette histoire sera "ouesternisée". Autrement dit, l'action ne se déroulera plus au Japon mais entre Chicago et la campagne américaine, avec notamment la présence au casting d'une comédienne amérindienne afin de donner vie à la partie petit village bien différente de celle de la grande ville.

Un film validé par Makoto Shinkai

Un projet qui laisse craindre le pire ? Visiblement, pas vraiment. Makoto Shinkai l'a confié à Fandom, J.J. Abrams semble tout donner pour ne pas décevoir les fans, "Au début, j'ai vraiment tenté de donner carte blanche à J.J. Abrams et son équipe de Bad Robot, mais il m'envoie toujours le scénario et me demande mon avis sur ça. Donc je suis en quelque sorte impliqué". De quoi nous rassurer.

Par ailleurs, si le réalisateur japonais est conscient qu'un tel projet ne fera pas que des heureux, "Je sais qu'il y aura toujours des personnes pour dire que l'original est meilleur", il est le premier fasciné par ce remake, "J'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont imaginer. Ce qu'il peut se passer quand mon film entre en contact avec d'autres talents." Et Makoto Shinkai est tellement confiant qu'il n'a pas hésité à préciser, "Je trouve ça fascinant et j'espère (à moitié) qu'ils feront même un meilleur job que moi !"

Un meilleur film on ne sait pas, mais une chose est sûre, ça pourra difficilement être plus raté que le Death Note de Netflix...