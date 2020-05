One Piece en live-action sur Netflix : nouvelles informations rassurantes sur la future série

One Piece, la série avance

A défaut d'avoir les droits pour proposer à ses abonnés le cultissime anime One Piece, Netflix a décidé de créer sa propre série adaptée des aventures de Luffy. On l'apprenait en janvier dernier, la plateforme de streaming s'est en effet associée à Eiichiro Oda - le mangaka qui servira ici de producteur, afin de créer une série en live-action.

Un projet qui a logiquement de quoi inquiéter au regard du manga (l'univers de One Piece est composé de personnages hors du commun qu'il sera difficile de crédibiliser à l'écran avec de véritables acteurs...), mais qui semble pourtant bien avancer en coulisses. Marty Adelstein - producteur chez Tomorrow Studios, société en charge de ce projet, vient de l'annoncer à Syfy, "Nous avons déjà tous nos 10 scénarios d'écrits".

Une très grosse production

Une saison 1 composée de seulement 10 épisodes pour une série adaptée d'un manga qui a déjà atteint les 94 tomes et d'une histoire qui a passé le cap des 900 épisodes en animé ? Oui, mais Marty Adelstein a une bonne explication. Selon lui, cette courte saison est tout simplement liée à l'ampleur d'un tel projet, "On travaille conjointement avec maître Oda. Donc on s'apprête à lancer la production et cette fois, ça va être un très gros projet. Snowpiercer [la série adaptée de la BD de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, disponible sur Netflix, ndlr] était déjà une grosse production, mais là ça sera encore plus énorme".

Des propos rassurants sur l'ambition et le budget alloué à cette série - qui aura au moins le mérite d'avoir son propre rythme et d'éviter les filler, qui devrait donc très prochainement entrer dans la phase finale de sa production. "On va commencer le casting, je pense aux abords du 1er juin. On a déjà quelques noms qui reviennent régulièrement" a notamment dévoilé Marty Adelstein, avant de préciser, "Et on devrait lancer le tournage en septembre. (...) On devait commencer à tourner en août à Cape Town en Afrique du Sud, mais maintenant [avec la crise] on se projette au plus tard pour septembre".

Reste désormais à savoir si, à l'instar du projet de film Naruto, le casting sera asiatique ou si on aura le droit au white-washing habituel d'Hollywood.