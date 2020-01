One Piece : faut-il (enfin) regarder l'intégrale de l'anime sur ADN ?

Oui

Quand on parle de shōnen, One Piece fait clairement partie des références. Il faut dire que le manga/l'anime est porté par des personnages aussi originaux que passionnants à suivre, et donne vie à des moments épiques. C'est bien simple, il n'y a pas un épisode qui ne vous fera pas passer par l'une de ces émotions : l'excitation, la tristesse, la colère, la souffrance ou même l'apaisement. On vibre réellement avec les personnages à travers leurs différentes épreuves. Certes, il existe beaucoup d'oeuvres badass au Japon, mais aucune comme celle-ci. Il n'y a pas de distance entre nous et l'intrigue, on se sent réellement concerné par ce qu'il se passe à l'écran.