One Piece : une série live-action sur Netflix, pourquoi c'est une mauvaise idée

Une oeuvre inadaptable ?

Et justement, One Piece n'est pas un manga comme un autre. On parle quand même d'un univers où le héros a un corps élastique (Luffy), un personnage a un corps de squelette (Brook), un autre possède un nez à faire rougir Pinocchio et des lèvres gigantesques (Usopp) et où on y retrouve même une sorte d'Hello Kitty délirant (et plein de ressources) en la personne de Tony Tony Chopper...

Et là, on ne parle que de l'apparence des personnages. One Piece, c'est également des décors gigantesques et originaux, et des combats épiques et puissants qui nous en mettent régulièrement plein les yeux. Par conséquent, pour espérer être à la hauteur de ce monde sans limites, Netflix devra braquer 3 ou 4 banques afin d'obtenir un budget idéal, sachant que la plateforme produit déjà des séries très coûteuses comme The Witcher ou Stranger Things.