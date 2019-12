One Piece : l'intégrale de l'anime enfin disponible en France sur ADN

One Piece débarque intégralement en France

Ce 25 décembre 2019 a été livré le plus beau des cadeaux de Noël, et il n'était caché sous aucun sapin. C'est l'équipe du site Anime Digital Network - plateforme de SVOD dédiée à l'animation japonaise, qui l'a en effet promis : l'intégralité de la série One Piece - adaptée de l'oeuvre culte d'Eiichirô Oda, sera disponible chez elle en 2020.

Réclamée depuis des années par ses abonnés, ADN a réussi l'exploit - c'est la première fois en France pour un tel site, à récupérer les droits de tous les épisodes avec, en prime, la promesse d'un nouveau travail sur la qualité graphique des plus anciens.

Des ajouts petit bout par petit bout

Ainsi, dans les faits à l'heure actuelle, c'est la saga ALABASTA (deuxième arc comprenant les épisodes 62 à 130) qui vient d'être mis en ligne, faisant donc suite à l'arc EAST BLUE (1er arc) qui était déjà présent. Et après ? ADN l'a annoncé, elle mettra en ligne 10 nouveaux épisodes par semaine jusqu'à rejoindre les arcs WHOLE CAKE ISLAND (14è), RÊVERIE (15è) et PAYS de WA (16è) que l'on pouvait déjà retrouver au sein du catalogue.

Et bien évidemment, la plateforme l'a rappelé, en plus de ces ajouts hebdomadaires, elle continuera la diffusion en simulcast de l'anime en proposant chaque lundi le dernier épisode inédit diffusé au Japon. Heureux ?