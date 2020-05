Naruto en live-action au cinéma : l'adaptation américaine avance enfin, le casting est lancé

Naruto en live-action

Death Note, Dragon Ball Z et bientôt One Punch Man, on ne compte plus le nombre de mangas cultes japonais qui ont eu le droit à leurs adaptations en live-action par des américains. Et si le résultat n'est que très rarement satisfaisant, cela n'empêche pas les studios Hollywoodiens de poursuivre régulièrement cette mode, quitte à nous brûler la rétine à chaque fois.

Quel sera le prochain classique à risquer une telle humiliation ? Si l'on se fie aux informations du journaliste Daniel Richtman, il pourrait s'agir de Naruto. Un projet qui est dans les cartons depuis 2015 et qui, après avoir subi de nombreux contre-temps et changements de mains, serait en effet de nouveau devenu une priorité aux USA.

Qui sera derrière le projet ?

Ainsi, d'après les révélations de Richtman, cette adaptation devrait être produite par Avi Arad, un producteur de renom chez Marvel derrière des films comme The Amazing Spider-Man, Venom, Spider-Man New Generation, mais également par Picturestart - une société créée par Erik Feig, ex-président de Lionsgate à qui l'on doit des films comme La La Land, Hunger Games ou Insaisissables. Autant dire que, pour une fois, des gens qui s'y connaissent un minimum en terme de licences/sagas/qualité devraient être derrière.

Côté scénario par contre, le script - qui aurait initialement été écrit par Erica et Jon Hoeber (En eaux troubles), serait désormais signé Jonathan Levine à qui l'on doit l'étrange Warm Bodies, et qui s'est principalement illustré par la réalisation de comédies ces dernières années comme 50/50, The Night Before, Larguées ou Séduis-moi si tu peux. Un indice sur la direction artistique à venir ? On ne l'espère pas.

Un casting asiatique

Enfin, toujours selon Daniel Richtman, ce projet serait devenu une priorité au point qu'un casting serait déjà lancé. Et la bonne nouvelle ici, c'est que l'on ne devrait pas avoir le droit à du whitewashing puisque sont recherchés deux garçons et une fille asiatiques de 14 à 18 ans pour incarner les héros principaux à la Ninja Academy, ainsi que deux professeurs et un vilain, tous d'origine asiatique également.

Cependant, avec la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie de coronavirus, il n'est pas impossible que ce casting prenne plus de temps que prévu et que la production de cette adaptation soit également repoussée de plusieurs mois. A suivre.