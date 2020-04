One Punch Man : catastrophe, un film live-action est en préparation aux USA

Et si le confinement n'était pas la pire chose qui pouvait nous arriver ? Après tout, comme on peut le découvrir actuellement, cette mesure mise en place pour mettre fin à l'épidémie de Covid-19 empêche de nombreux tournages de s'effectuer. Or, quand on découvre le nouveau projet à venir de Sony, on réalise que ce n'est finalement pas une si mauvaise situation.

Saitama va débarquer au cinéma

La raison ? Après le catastrophique film Death Note de Netflix ou le nanar total qu'est Dragon Ball Evolution, les américains devraient à nouveau tenter d'adapter en live-action (donc avec de véritables acteurs) un cultissime manga japonais. Comme le révèle Variety, c'est One Punch Man - porté par un héros chauve capable de vaincre tous ses adversaires avec un seul poing, qui devrait bientôt avoir le droit à son propre long-métrage.

Pire, selon le média américain, c'est le duo Scott Rosenberg et Jeff Pinkner qui aurait été choisi afin d'écrire ce film. Problème ? Si on lui doit les jolis succès que sont Jumanji - Bienvenue dans la jungle et Jumanji - Next Level avec Dwayne Johnson, il est surtout à l'origine de Venom qui est loin de faire l'unanimité et qui n'est autre... qu'une adaptation de comics. Autant dire qu'on ne part pas sur un haut niveau de confiance. Il suffit d'ailleurs de faire un tour sur les réseaux sociaux pour constater qu'une partie du public a déjà peur du résultat final (voir ci-dessous)...

A l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour savoir quel acteur sera casté pour incarner l'excellent Saitama, mais au regard de la largeur de son front, on pense immédiatement à Junior de la série Ma Famille d'abord.