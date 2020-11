Demon Slayer explose One Piece et la concurrence dans le classement des mangas les plus vendus

La fin de l'année approche et c'est donc l'heure du bilan. Et qu'on se le dise, 2020 n'a pas été catastrophique pour tout le monde. Au contraire, Koyoharu Gotouge - le papa de Demon Slayer, en a profité pour battre tous les records avec son manga.

Demon Slayer affole les compteurs

Comme tous les ans, Oricon a en effet établi le classement des tomes de mangas les plus vendus au Japon entre le 18 novembre 2019 et le 22 novembre 2020. Résultat ? Demon Slayer occupe tout simplement 24 places sur 30. Mieux, les 22 premières places de ce top sont toutes occupées par un tome différent de cette oeuvre désormais emblématique, ce qui était encore du jamais vu, tandis que deux éditions spéciales (Tomes 20 et 21) arrivent également à squatter les 26 et 27ème places. Hallucinant.

A noter que ce classement est complété par les Tomes 95 (23ème), 96 (24ème) et 97 (25ème) de One Piece, tandis que le Tome 30 de l'Attaque des Titans s'invite à la 29ème place et que le Tome 4 de SpyxFamily vient conclure cette liste des meilleures ventes.

Le manga a écrasé toute la concurrence

Au final, ce sont 82 345 447 mangas Demon Slayer qui ont donc été vendus en 1 an. Un véritable raz-de-marée qui n'a laissé que des miettes à la concurrence. Et pour cause, les 4 autres oeuvres qui complètent le Top 5 des mangas les plus vendus au Japon (tous les tomes confondus) n'arrivent même pas à la hauteur de Demon Slayer si on additionne toutes leurs ventes, à savoir... 29 875 560 de mangas.

Entre ça et les nombreux autres records décrochés par Demon Slayer - Le Train de L'infini, le film adapté de cet univers qui vient de dépasser la barre des 20,5 millions d'entrées au cinéma au Japon, faisant de lui le 2ème film le plus rentables de tous les temps au pays, juste derrière Le Voyage de Chihiro, Koyoharu Gotouge n'a pas besoin d'attendre Noël pour être gâté.

Top 5 des mangas les plus vendus au Japon en 2020

1) Demon Slayer : 82 345 447 exemplaires vendus

2) Kingdom : 8 251 058 exemplaires vendus

3) ONE PIECE : 7 709 667 exemplaires vendus

4) Haikyu!! : 7 212 099 exemplaires vendus

5) Jujutsu Kaisen : 6 702 736 exemplaires vendus