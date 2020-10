Demon Slayer : deux records hallucinants pour le manga, bientôt plus fort que One Piece ?

Depuis 1997, One Piece règne en maître sur le monde du manga. L'oeuvre d'Eichiiro Oda - qui ne devrait pas prendre fin avant encore 5 belles années, ne voit toujours pas son succès s'estomper et, à l'inverse, arrive même à étendre sa popularité jusqu'au cinéma, en atteste l'incroyable carton du film Stampede sorti l'an dernier.

Double record pour Demon Slayer

Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette popularité sans faille a désormais de la concurrence. Et comme vous l'avez lu dans le titre de cet article, c'est Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba qui arrive à lui tenir tête aujourd'hui. Alors que cette histoire imaginée par Koyoharu Gotouge vient de sauver de nombreuses salles de cinéma au Japon grâce au succès du film Le train de l'infini, elle vient également de battre un record hallucinant dans ce même pays.

Depuis 2008, Oricon recense dans un classement les meilleures ventes de mangas chaque semaine. Et bien, à l'occasion de la semaine du 19 au 25 octobre dernier, Demon Slayer a tout simplement créé un exploit inédit. Lequel ? Celui de placer les 22 tomes de son manga aux 22 premières places de ce top. Un exploit hallucinant, qui marque donc une première en 12 ans, et qui ne s'arrête pas là.

Non seulement le 22ème volume du manga squatte actuellement la première place du classement depuis 4 semaines consécutives pour un total de plus de 326 000 ventes physiques (pas mal à l'heure où le piratage fait rage), mais surtout, cela fait également 6 semaines que la série occupe les 10 premières places, ce qui est là encore un record.

One Piece en tête, mais...

De fait, Demon Slayer - qui n'a été lancé qu'en 2016 et qui a déjà pris fin en mai 2020, totalise à ce jour 90,5 millions de mangas vendus au Japon (2ème plus grand total depuis qu'Oricon publie de tels chiffres) et, avec ses 100 millions de copies mises à disposition, il devient seulement le 8ème manga issus du Weekly Shonen Jump a atteindre une telle barre.

On est bien évidemment loin d'un One Piece qui possède un tirage de plus de 380 millions d'exemplaires au Japon et qui détient le titre de série dessinée par un seul auteur la plus vendue dans le monde, mais l'exploit de Demon Slayer reste retentissant quand on sait qu'il ne possède que 22 tomes contre 97 (en cours) pour les aventures de Luffy.