One Piece : Eiichiro Oda confirme la fin du manga d'ici "4 à 5 ans"

Une fin en approche

Près de 100 tomes pour le manga, plus de 900 épisodes pour l'anime, ces chiffres vertigineux qui concernent One Piece pourraient être encore plus impressionnants dans le futur. Invité d'une émission de Fuji TV cette semaine, Eiichiro Oda - le papa de cette oeuvre, a eu le droit à la question suivante, "Avez-vous décidé du nombre d'années qu'il vous serait encore nécessaires pour conclure l'intrigue ?". Sa réponse ? "Entre 4 à 5 ans". Autrement dit, Luffy pourrait faire ses adieux aux fans d'ici 2025.

Cependant, cette révélation est à prendre avec quelques pincettes. Après tout, cela fait déjà plusieurs fois ces dernières années qu'il avance une fourchette de "4 à 5 ans" au moment d'estimer la fin de son manga. Cela montre bien que cette décision n'est pas encore totalement figée. Par ailleurs, Eiichiro Oda est également régulièrement sujet à des problèmes de santé qui l'obligent à faire des pauses. De fait, si cela était amené à se poursuivre dans le futur, cela pourrait logiquement décaler cette fin.

La conclusion déjà connue

Le point positif malgré tout, c'est que le mangaka a confirmé une nouvelle très rassurante : il sait exactement comment se terminera son histoire. Il a même révélé, "j'en parle à chaque fois que mes interlocuteurs changent chez mon éditeur". Une version confirmée par son éditeur qui a révélé être dans la confidence. De quoi comprendre qu'Eiichiro Oda n'est plus en train d'improviser l'aventure de Luffy mais qu'il suit réellement une ligne directrice. Et quand on voit tout ce qu'il y a encore à mettre en scène/expliquer, c'est plutôt encourageant.