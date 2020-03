One Piece : nouveaux problèmes de santé pour Eiichiro Oda, (petite) pause pour le manga

Publié depuis 1997, One Piece a pris une pause inattendue cette semaine. Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, le chapitre 973 du célèbre manga n'a en effet pas été dévoilé dans le Weekly Shonen Jump #14 sorti ce lundi 2 mars au Japon. Non, Eiichiro Oda, le papa de Luffy, n'était pas en manque d'inspiration. C'est son équipe qui l'a confié, le mangaka a simplement été victime d'un problème de santé.

Une pause de courte durée pour One Piece

Et tandis que le monde est sujet à une grosse paranoïa à cause de l'épidémie actuelle de Coronavirus, le staff du créateur de One Piece a immédiatement tenu à rassurer les fans : le mangaka n'est pas touché par une telle maladie, la preuve, sa pause forcée serait déjà sur le point de prendre fin.

Sur le compte Twitter officiel de l'équipe créative, les proches de Eiichiro Oda ont ainsi partagé un communiqué rassurant : "L'histoire de ONE PIECE, dont la suite était prévue au Shonen Jump n°14 (en vente le 3 mars) est interrompue à la suite d'une maladie soudaine de l'auteur. Il est maintenant rétabli, et l'histoire reprendra dès le Shonen Jump n°15. Merci pour votre compréhension." Autrement dit, le fameux chapitre 973 sera publié dès le lundi 9 mars au Japon.

Une santé qui inquiète

Une bonne nouvelle ? Oui, même si cette situation nous interpelle. On le sait, la santé de Eiichiro Oda s'est fragilisée ces dernières années. Il y a quelques mois, le créateur de One Piece déclarait même : "Je suis complètement hors de forme. Je suis allé voir le médecin et devinez quoi ? Il m'a dit que je n'étais pas dans un bon état. (...) Il semblerait que si je ne commence pas à faire de sport, je vais mourir très tôt. Donc je me suis donné pour objectif de courir 30 minutes par jour".

De fait, une telle situation à de grandes chances de se répéter dans le futur. Eiichiro Oda va-t-il enfin prendre conscience qu'il a besoin de baisser le rythme de ses publications pour se remettre totalement sur pied afin de poursuivre sereinement son histoire ou va-t-il, à l'instar d'un Zoro, laisser parler sa fierté et continuer à pousser ses limites, quitte à ne plus être en mesure de conclure son oeuvre ? A suivre...