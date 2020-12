L'Attaque des Titans saison 4 : une fin ratée ? "La production est chaotique" révèlent les créateurs

Une production chaotique pour la saison 4

Tandis que le manga L'Attaque des Titans est proche de sa conclusion, l'anime adapté de l'oeuvre de Hajime Isayama va lui aussi bientôt prendre fin. On le sait, la saison 4 - qui débutera le 7 décembre au Japon, sera la dernière. Et pour l'occasion, ce n'est plus WIT Studio qui est chargé de la production, mais MAPPA. Un changement qui a surpris tout le monde, notamment en raison de son timing, et qui n'est visiblement pas simple à assumer pour les petits nouveaux.

A en croire les déclarations de certains dirigeants du studio d'animation et des créateurs attachés à la saison 4, les équipes sont actuellement en train de souffrir pour donner vie aux meilleurs épisodes. Face à la presse, Yuichiro Hayashi (réalisateur) n'a pas hésité à déclarer, "Je pourrais décrire la production comme chaotique, même si c'est souvent le cas", avant de préciser ensuite, "On a du partir de zéro pour cette saison [nouveaux graphismes à venir, ndlr] dans une courte période donnée, ce qui peut être très stressant. Mais le studio a mis tous ses efforts dans ce projet."

De l'improvisation partout

Et le stress est visiblement à tous les niveaux. Etant donné que MAPPA Studio a repris ce projet au tout dernier moment, une improvisation gigantesque a été nécessaire en cours de route. Aussi, Tomohiro Kishi (character designer) n'a pas hésité à révéler, "Je me suis retrouvé impliqué de force sur ce projet. J'étais déjà chargé d'un autre travail quand soudain le président du studio m'a appelé et m'a donné tous les outils pour ça".

De son côté, Shuhei Yabuta (réalisateur 3D) a confié que les méthodes de travail chez MAPPA n'étaient pas aussi calmes que chez WIT Studio, "Chez Wit, ils sont plus traditionnels. Ils font des plans et visualisent la production. Ils avancent petit à petit, mettent les efforts là où il faut en fonction de la procédure. Alors que chez MAPPA, on est beaucoup plus flexible et on s'adapte toujours à la situation. Ca peut être imprudent parfois, mais on trouve toujours une façon efficace d'atteindre nos objectifs".

Une fin encore inconnue

Vous l'aurez compris, alors que l'animé aura pour mission de conclure l'histoire en étant à la hauteur du travail de Hajime Isayama, c'est un véritable champ de bataille en coulisses où l'improvisation et le crush semblent être permanents. "Cela demande énormément de travail et on ne sait toujours pas si le produit final sera aimé des fans, mais on met vraiment tous nos efforts dans le but de conclure ce projet", ont confessé les dirigeants.

Des révélations loin d'être rassurantes, même si l'un des principaux fautifs n'est autre que le mangaka. Les producteurs l'ont en effet rappelé, les équipes sont parfois obligées d'improviser puisqu'elles ne savent pas dans quelle direction aller, "En tant que producteurs, nous ne savons pas non plus comment le manga va se terminer et comment vont avancer certaines choses. Donc on avance avec prudence. (...) On ne veut pas ruiner la série L'Attaque des Titans, donc nous allons tout donner pour offrir un résultat satisfaisant aux fans". Ca promet...

Pour info, la saison 4 sera diffusée en France sur la chaîne MANGAS dès le mercredi 9 décembre à 22h50, deux jours seulement après la diffusion sur NHK au Japon.