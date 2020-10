L'Attaque des Titans saison 4 : un producteur promet une qualité incroyable grâce au nouveau studio

Changement de studio pour L'Attaque des Titans

Pour la saison 4 de L'Attaque des Titans, les créateurs de l'anime ont opté pour un changement de studio d'animation. Ainsi, ce n'est plus WIT - pourtant à l'origine d'un travail monstrueux lors des trois premières saisons, qui a donné vie à ces futurs nouveaux épisodes, mais MAPPA Studios.

De quoi craindre une baisse en qualité ? S'attendre à des graphismes moins convaincants ? A une animation poussive ? Absolument pas. Kensuke Tateishi - producteur historique de l'anime, l'a au contraire annoncé à Newtype, ce changement de studio a été fait pour permettre à L'Attaque des Titans de passer un cap.

Une recherche studieuse et ambitieuse

"L'histoire a atteint une jonction critique et, en tant que créateurs, nous voulions faire monter la qualité encore plus haut que ce que nous avions fait jusqu'à présent" a-t-il ainsi révélé. Et visiblement, cela n'a pas été simple à faire, "Nous voulions donc trouver un nouveau studio, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas assez bons".

Kensuke Tateishi l'a confessé, nombreux sont ceux à ne pas avoir été capables d'assumer les ambitions à venir, "Beaucoup d'entre eux nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas supporter la charge de travail. Seul un studio a dit qu'il allait y réfléchir et c'était MAPPA."

Une déclaration rassurante, puisqu'elle nous prouve que les créateurs de L'Attaque des Titans ont pris leur temps et ont été très ambitieux et exigeants sur la direction à donner à la suite de l'anime. Rendez-vous à partir du 6/7 décembre, date du début de la diffusion, pour en découvrir le résultat.