L'Attaque des Titans : pourquoi faut-il absolument regarder cet anime

Un univers passionnant

Au premier abord, L'Attaque des Titans a tout d'une histoire classique avec des gentils humains qui doivent se démener pour éliminer de méchantes créatures. Pourtant, cette oeuvre va bien plus loin que ça et - en plus de nous offrir quelques réflexions intéressantes sur notre propre condition et notre façon de vivre/consommer, elle est portée par un univers aussi riche que fascinant. D'un côté, il y a tout le mystère passionnant entourant les Titans (d'où viennent-ils ? pourquoi en existe-t-il de formes différentes ? sont-ils vraiment imbattables ? etc...) et de l'autre, il y a la réaction des humains face à ça (constructions de différents murs stratégiques, imagination d'armes et entraînements spécifiques, résignation et envie d'autre vie...). Et à chaque fois que l'on pense avoir compris les bases de l'histoire, une nouvelle couche intervient avec une nouvelle révélation excitante et de nouvelles questions.

De même, cet univers permet aux réalisateurs de cet anime une mise en scène bluffante et spectaculaire. La créativité explose à chaque plan au niveau des affrontements, ça bouge de partout et, puisque la mort est un personnage à part entière de cette histoire, le sadisme des Titans ne nous est pas épargné. Et c'est une vraie satisfaction de ne pas être pris pour des idiots à ce niveau-là.

A voir absolument

L'Attaque des Titans c'est l'assurance d'un grand spectacle passionnant et des questions permanentes. Il est impossible de regarder cet anime sans s'impliquer émotionnellement. On vibre, on kiffe, on pleure, on souffle, on s'étonne... ce visionnage est une expérience unique. L'anime a évidemment ses défauts (tous les personnages ne sont pas au même niveau, les réactions sont parfois répétitives, le doublage japonais est trop banal), mais ses qualités l'emportent sur le reste et en font un incontournable.