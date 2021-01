Tiny Pretty Things saison 2 : 5 théories sur la suite de la série Netflix

5. Le vrai visage de Cassie révélé ?

Dans les premiers épisodes de la saison 1 de Tiny Pretty Things, on pense que Cassie est une simple victime, mais au fur et à mesure, on comprend qu'elle n'est finalement pas si innocente que ça. On en a d'ailleurs la preuve à son réveil du coma : "Cassie était horrible (...) Bien sûr, vous avez de l'empathie et vous vous sentez désolé pour elle. Mais j'ai l'impression que cela disparaît assez rapidement. Cela a un peu disparu pour moi aussi quand j'ai lu à quel point elle est brutale", explique Anna Maiche à HollywoodLife. L'actrice tease ensuite que le côté sombre de Cassie continuera d'être exploré, mais son côté doux pourrait aussi être mis plus en avant.