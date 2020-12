Tiny Pretty Things : les acteurs dansent-ils vraiment ?

Dans les films et séries de danse, il y a deux possibilités : soit les acteurs gèrent eux-mêmes les chorégraphies soit ils font appel à des doublures pour assurer devant les caméras. Ça a été le cas pour Sofia Carson dans le film Feel the Beat : l'actrice était doublée par une professionnelle dans toutes les scènes de danse. Et dans Tiny Pretty Things alors ?

Les acteurs de Tiny Pretty Things sont aussi danseurs

Pas besoin de doublures pour les stars de Tiny Pretty Things qui pourrait revenir pour une saison 2 : les acteurs de la série de Netflix sont aussi danseurs et certains sont mêmes des professionnels. Dans la série, on suit les aventures d'étudiants de l'école The Archer School of Ballet située à Chicago. Afin d'être la plus réaliste possible, la série a fait appel à de vrais danseurs ce qui n'a pas été facile puisqu'il fallait trouver non seulement des danseurs mais aussi des personnes capables de jouer la comédie. Brennan Clost qui joue Shane a par exemple étudié à la prestigieuse école de Julliard et a avoué que l'audition pour Tiny Pretty Things n'a pas été facile puisque les candidats ont dû apprendre un cours entier et improviser des danses.

Un tout premier rôle pour Kylie Jefferson

Au coeur de la série, on retrouve Neveah jouée par Kylie Jefferson. La jeune femme de 26 ans est danseuse professionnelle mais n'avait jamais joué la comédie avant d'être recrutée pour la série. Originaire de Los Angeles, elle est diplômée du conservatoire de Boston et a dansé avec une troupe de ballet à New York. Elle est aussi chorégraphe et a mis en scène des clips.