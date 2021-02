Toujours là pour toi saison 2 : 5 théories pour la suite de la série Netflix

1. Johnny est mort

Ne lisez pas cet article si vous ne voulez pas vous faire spoiler la fin de la saison 1 de Toujours là pour toi (Firefly Lane en VO). Alors que Netflix n'a pas encore renouvelé la série, mais que le casting est prêt pour une possible saison 2, que peut-il se passer dans la suite ? Johnny Ryan (Ben Lawson), le mari de Kate Mularkey (Sarah Chalke), pourrait bien être mort. A la fin de la saison 1, il est retourné à son premier métier : reporter de guerre. Parti en Irak, il tombe à terre suite à une explosion. Et juste après cette scène qui semble supposer qu'il est décédé, le téléphone sonne chez Kate, certainement pour la prévenir du drame. Mais elle est avec Tully Hart (Katherine Heigl) au bord de la piscine, en train trinquer à l'année 2004.

Maggie Friedman, showrunner de Toujours là pour toi, a confié à Entertainment Weekly : "Le moment Johnny, je savais qu'il allait arriver". "Dans la salle des scénaristes, nous avions tous ces grands tableaux blancs et ce moment particulier, nous l'avons appelé 'Johnny Goes Boom', nous savions qu'il allait se produire" a-t-elle précisé. Mais est-il vraiment mort ou simplement blessé ? Les deux théories sont possibles. Car si beaucoup de fans pleurent déjà son décès, d'autres ont rappelé sur les réseaux sociaux que Johnny reste en vie dans le livre de Kristin Hannah, dont est adaptée la série.

2. Tully et Kate travaillent ensemble

Comme son interprète Katherine Heigl (qui jouait Izzie dans Grey's Anatomy), Tully Hart pourrait faire son retour à la télévision. Pour rappel, peu de temps après que Johnny ait quitté son job de producteur de l'émission pour aller en Irak, un nouveau boss a débarqué. Le personnage joué par Katherine Heigl le connaît bien : il avait essayé de coucher avec Tully il y a quelques années, en lui promettant de lancer sa carrière. L'animatrice lui avait répondu par un coup de genou entre les jambes. Alors qu'il se met à décider de tout et à dénaturer le talk-show de Tully, elle décide de démissionner. Et sachant Kate sans emploi, Tully lui propose de réaliser l'un de leurs rêves : faire une émission ensemble, Tully à l'animation et Kate à la production. C'est ce qu'elles ont décidé avant d'apprendre que Johnny a été tué ou blessé. Reste à savoir si ce projet se concrétisera dans l'éventuelle saison 2 de Toujours là pour toi. La théorie est en tout cas évoquée sur les forums et sur les réseaux.

3. Tully a humilié Kate à la télévision

"Quand j'ai dit que je ne pourrais jamais te pardonner pour ce que tu as fait, que penses-tu que cela signifie ?" lance Kate à Tully, le jour de l'enterrement du père de Kate. Mais qu'est-ce que Tully a fait à Kate pour que les deux amies de Firefly Lane ne se parlent plus ? Après tout, leur amitié a résisté au triangle amoureux avec Johnny. Alors quelle est la raison de cette brouille ? Dans le livre de Kristin Hannah, Tully invite Kate et sa fille Marah (Yael Yurman) à régler leurs problèmes dans son talk-show, mais ça tourne mal. Kate se rend compte que le sujet de l'émission, ce sont les mères surprotectrices qui n'arrivent pas à élever leurs ados, passant ainsi pour une mauvaise mère en direct à la TV.

"Tully essayait d'aider, mais d'une manière vraiment irréfléchie, c'était tout Tully. Elle ne se rend pas compte qu'elle humilie publiquement son amie en direct à la télévision, et qu'elle prend en même temps le parti de cette jeune de 14 ans" a détaillé Katherine Heigl, qui incarne Tully, à Oprah Mag, donc "cela suffirait à mettre un terme à cette amitié".

Mais Sarah Chalke, qui joue Kate, a avoué à TheWrap que la série prendra peut-être une autre direction. "Je ne sais même pas, pour être tout à fait honnête, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", parce que "je sais ce qu'il y a dans le livre, mais je ne sais pas si Maggie (Maggie Friedman, la showrunner, ndlr) va choisir d'utiliser ça ou de le changer, si nous avons la chance de pouvoir continuer pour une autre saison".

4. Max Brody revient

Quant à Max Brody (Jon Ecker), de nombreux internautes sont persuadés qu'il pourrait revenir dans la saison 2 de Toujours là pour toi si Netflix en commande une. Une théorie très partagée sur les réseaux. Car selon eux, c'est impossible que ça se finisse comme ça entre Max Brody et Tully Hart ! Elle avait enfin trouvé l'amour et le bonheur, s'était mariée (chose qu'elle n'avait jamais envisagé) et attendait son premier bébé (chose qu'elle n'avait jamais imaginé non plus). Suite à la terrible épreuve que le couple a traversé (une fausse couche), les téléspectateurs pensent que les époux vont forcément se revoir malgré leurs disputes et leurs différences.

Ce qui est certain en tout cas, ce sont les retours des actrices Alissa Skovbye (qui est la soeur d'une star de Riverdale) et Roan Curtis, qui incarnent respectivement Tully et Kate étant ados. La showrunner Maggie Friedman a en effet assuré à Entertainment Weekly : "Je pense qu'il y a beaucoup d'autres histoires à raconter, si nous avons la chance d'avoir une saison 2, de ces filles qui passent par le lycée et de ce que c'est", "elles vont passer de bonnes années d'adolescence et s'amuser dans les années 70, en grandissant avec de la bonne musique, la mode et tous les changements culturels de l'époque".

5. Kate meurt d'un cancer

Dans le livre, Kate est diagnostiquée d'un cancer du sein inflammatoire au stade 4. Tully, qui est alors en mission en Antarctique rentre chez elle en avion en apprenant la maladie de son amie. Elle essaye alors de réparer leur relation avant qu'il ne soit trop tard et Kate meurt à la fin du roman. L'auteure, Kristin Hannah, avait déclaré à The University of Washington Magazine avoir voulu faire passer un message de prévention contre le cancer, elle dont la mère est décédée d'un cancer du sein : "J'ai pris conscience que trop de femmes de ma génération ignoraient l'existence du cancer inflammatoire du sein et à quel point il peut être mortel. J'ai senti que j'étais dans une position unique pour entamer le dialogue, et d'innombrables lecteurs m'ont dit que ce livre les avait sensibilisées au danger".