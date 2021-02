Toujours là pour toi : saviez-vous qu'une actrice était la soeur d'une star de Riverdale ?

Qui est Ali Skovbye ?

Ali Skovbye, dont le vrai prénom est Alissa, n'en est pas à ses débuts malgré ses 18 ans. Elle a tenu son premier rôle en 2009 à l'âge de 7 ans. On a pu la voir en guest dans de nombreuses séries mais aussi dans Le Coeur a ses raisons, The Man in the High Castle et Enquêtes gourmandes. Dans Toujours là pour toi, elle joue la version ado de Tully, le personnage de Katherine Heigl. Un rôle parfois compliqué mais dans lequel la jeune star se retrouve. "Je pense que la chose la plus difficile pour moi était probablement toutes les choses que Tully traverse. Je pense que, comme elle, je ne m'ouvre pas facilement aux gens et j'ai du mal à être vulnérable et je pense souvent que mes sentiments ne comptent pas ce qui ressemble beaucoup à Tully" a confié l'actrice à Decider.