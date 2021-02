Destin : La Saga Winx : les combats, les brûlés... Les acteurs racontent les coulisses du tournage

"Nous avons fait beaucoup de cascades nous-mêmes" avoue Danny Griffin (Sky)

Les fans espèrent une saison 2 pour l'adaptation en live-action de Winx Club, mais comment s'est passé le tournage de la saison 1 de Destin : La Saga Winx ? Les acteurs au casting de la série dispo sur Netflix se sont confiés sur les coulisses de tournage dans une interview Off Screen pour PRBK. Abigail Cowen (Bloom), Danny Griffin (Sky), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Eliot Salt (Terra) et Precious Mustapha (Aisha) nous ont ainsi raconté comment tout s'était déroulé concernant les scènes de combat ou encore les fonds verts.

Danny Griffin alias Sky dans Destin : La Saga Winx a ainsi révélé : "Nous avons fait beaucoup de cascades nous-mêmes et nous avions une super équipe de cascadeurs. Ils ont chorégraphié chaque étape pour chaque personne", "on voulait que ce ça ait l'air réel". Les interprètes de Sky, Riven, Dane ou encore Sam ont donc fait leurs cascades en personne pour les séquences d'action.

Hannah van der Westhuysen, qui incarne Stella, a quant à elle avoué ne pas avoir eu une seule scène avec des "fonds verts". Precious Mustapha, qui joue Aisha, a confirmé : "Tous les plans tournés avec des drones, qui montrent les paysages et la beauté de l'Irlande, tout ça est réel". Et pour les scènes d'intérieur ? Elles étaient tournées "dans un studio" qui a été construit sur place, en Irlande, pour le tournage a expliqué Eliot Salt qui interprète Terra, et non pas dans le château qui sert de décor à l'école magique d'Alféa.

Abigail Cowen (Bloom) était "terrifiée" par les gens qui jouaient "les brûlés"

L'actrice qui joue Bloom, Abigail Cowen, qui avait été harcelée à l'école, nous a raconté avoir eu très peur sur le tournage de la saison 1. A cause de quoi ? Des vraies personnes qui devaient se déguiser en "brûlés", ces monstres qui attaquent Alféa dans Destin : La Saga Winx. "J'étais terrifiée" nous a-t-elle assuré "cette scène où il donne un coup à travers la fenêtre, je pense que je n'étais pas en train d'écouter et je ne savais pas quand il allait frapper. Il a aussi décidé de se baisser pour m'attraper donc cette réaction que j'ai dans cette scène, elle est sincère, elle est vraie. J'étais paniquée, pour être honnête c'était l'une des séquences les plus terrifiantes".

Hannah van der Westhuyen alias Stella a précisé : "Ils étaient effrayants de visage, au-dessus du cou, mais hilarants en-dessous du cou". Elisha Applebaum qui joue Musa a en effet précisé qu'ils avaient des visages monstrueux mais qu'ils portaient des costumes un peu marrants pour les effets spéciaux qui étaient ajoutés au montage.

Elisha Applebaum a aussi avoué qu'elle scène de la saison 1 a été la plus difficile à filmer : "Pour moi, le plus dur à tourner, c'était la scène où Musa sauve Sam. J'étais tellement malade ce jour là", "j'avais juste très mal". Precious Mustapha alias Aisha se rappelle quant à elle de la séquence "où Bloom est dans la forêt et Aisha arrive et voit son pouvoir de feu sortir d'elle. Le temps était très mauvais ce jour là, il pleuvait et il y avait aussi beaucoup de vent", et entre deux prises, "une minute je suis dans une tente et, la minute d'après, la tente a bougé, s'est envolée" à cause du vent.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.