The Witcher : Jason Momoa dans le spin-off centré sur le tout premier Sorceleur ?

Un spin-off très prometteur

Cet été, Netflix officialisait une bonne nouvelle : l'univers de The Witcher continuera de s'étendre dans les années à venir. En plus d'un film d'animation intitulé Le cauchemar du loup, qui aura pour objectif de mettre en scène une aventure inédite de Vesemir - le Sorceleur mentor de Geralt, c'est une mini-série intitulée Blood Origin qui verra bientôt le jour.

Au programme ici ? Cette nouvelle fiction qui sera composée de 6 épisodes se situera bien avant les aventures de Geralt, mettra en scène le tout premier Sorceleur de ce monde et expliquera comment s'est formée la conjonction des Sphères. Un concept prometteur sur le papier - d'autant plus que la série explorera une période très peu citée dans les romans de Andrzej Sapkowski, qui devrait être particulièrement excitant à l'écran.

Jason Momoa en Sorceleur ?

Et pour cause, selon les informations de Redanian Intelligence dévoilées aujourd'hui, Netflix et les producteurs de The Witcher voudraient se tourner vers une autre star du DCEU pour ce rôle. Après Henry Cavill aka Superman pour jouer Geralt, c'est en effet Jason Momoa aka Aquaman qui serait désormais pressenti pour incarner un tel personnage. Et bien évidemment, le comédien déjà habitué au monde des séries (Stargate Atlantis, Game of Thrones, See...) serait partant pour cette aventure.

Alors attention, il ne s'agit encore que d'une rumeur. Néanmoins, Jason Momoa n'a jamais caché son attirance pour cet univers. Il y a quelques semaines, l'acteur a même notamment partagé sur Instagram un fan-art qui le mettait en scène aux côtés de Geralt. Une simple coïncidence ? Difficile à dire, mais on est forcément hypé par une telle possibilité de casting. On croise les doigts.