Mon amie Adèle : (SPOILER) toujours vivante ? Cette théorie va vous étonner

Vous ne vous remettez pas de la fin de Mon amie Adèle sur Netflix ? Vous n'êtes pas les seuls ! Les acteurs de la série ont eux aussi été choqués par les révélations et les twists de l'épisode 6. Et pourtant, l'incroyable fin aurait pu être devinée grâce à l'affiche de la série. Petit recap pour ceux qui ont la mémoire courte : dans le dernier épisode, Adèle (Eve Hewson) prenait possession du corps de Louise (Simona Brown) mais on découvrait qu'Adèle n'était autre que Rob (Robert Aramayo) qui avait lui-même pris possession du corps d'Adèle des années auparavant. Louise semblait donc mourir puisque son âme était transférée dans le corps d'Adèle qui mourrait suite à une overdose provoquée par Rob.

Et si Louise était toujours vivante dans Mon amie Adèle

Mais certains internautes sont persuadés que Louise (ou en tout cas son âme) est en fait toujours bien vivante ! Pourquoi ? Car à la fin de l'épisode 6, on peut apercevoir un pigeon dans l'appartement de Louise. Une chose assez surprenante mais qui, selon cette théorie, serait importante : le pigeon pourrait en réalité porter l'âme de Louise ! Des internautes pensent que la jeune femme a réussi à intégrer son âme dans l'animal juste avant que le corps d'Adèle ne meurt. Pourquoi cette idée ? On peut voir que ce pigeon a une marque verte, qui est la couleur de la projection astrale de Louise dans la série (celle de Rob est bleue et celle d'Adèle rose).