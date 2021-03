Mon amie Adèle : l'affiche de la série spoilait le twist fou du dernier épisode

Après les succès de Lupin (découvrez le teaser de la saison 2) et La Chronique des Bridgerton (la saison 2 est en préparation), Netflix a surpris ses abonnés avec Mon amie Adèle. Portée par Eve Hewson, Tom Bateman et Simona Brown, la série en 6 épisodes est adaptée d'un roman écrit par Sarah Pinborough et est plus qu'un simple thriller sur un trio amoureux. A première vue, on semblait y suivre l'histoire d'un couple, Adèle et David, et de Louise, la secrétaire de ce dernier qui se lançait dans une aventure avec son patron.

Mais en réalité, la série était beaucoup plus que ça : on apprenait qu'Adèle avait le pouvoir de se projeter et qu'elle observait donc les moindres faits et gestes de son mari. Mais ce n'est pas tout ! Dans le final, Adèle changeait de corps avec Louise et - twist dans le twist - on apprenait que c'est en fait Rob (l'ami d'Adèle rencontré en rehab, joué par Robert Aramayo) qui avait changé de corps avec elle des années auparavant.